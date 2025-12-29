「めるる」ことモデルで女優の生見愛瑠（23）が、28日放送の日本テレビ系「サンキュ！ウィッチマン」（午後10時）に出演。お世話になっている人気タレントを明かした。

めるるは、雑誌「CanCam」のモデルの先輩になるタレントのトラウデン直美（26）を上げ、「私が友だちがいない中で、ご飯に誘ってくれたりとか」と仲がの良さを話した。

「私、好き嫌いが多すぎて。食べ物を作ってくださるんですよ」。そして「苦手なパプリカの料理を作ってくれたりとか。トラウデンさんが調理してくれて食べられるようになったんです」と話した。トラウデンを「食事の恩人です」と言った。

サンドウィッチマン伊達みきお（51）が「家にお互いに行くとか？」と聞くと、「しないですね」と苦笑い。藤本美貴（40）が「手料理はどこで食べるの？」と言うと、「キッチンスタジオで…。どこでやったっけな…」と思い出せずにいると、トラウデンがサプライズでスタジオに登場した。

トラウデンは「見ていたんですけど、あまりにも仲が良くなさそうで」と苦笑い。トラウデンが料理を振る舞った場所について「ちなみに、家でした、あれは」と自宅だったことを明かすと、めるるは苦笑いした。