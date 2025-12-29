セカオワSaori、Fukase＆長男の2ショット公開 「そばにいるのが怖かった」「応援隊長と出かける時だけ」当時からの絆に感動の声
【モデルプレス＝2025/12/29】SEKAI NO OWARIのSaoriが12月28日、自身のInstagramを更新。Fukaseと長男のショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】セカオワ“2児の親”「感動」長男とメンバーの2ショット
Saoriは「数年前、ゆっくりと体調を崩していく深瀬氏（Fukase）を、私は見ていた」と書き出し「セカオワの応援隊長」と称する長男とFukaseとのショットや動画を複数枚投稿。「夕方まで寝ているのに、『1日が長い、早く終わってほしい』と言っていた。今すぐという切迫感はなくても、もういつ人生が終わってもいいや、と思っているようでそばにいるのが怖かった」と率直に当時の様子を明かして「応援隊長（長男）と出かける時だけ、布団の中からもぞもぞと出てきて、陽の光を浴びるのだった」と振り返っている。
また、24日に先行配信されたFukaseの楽曲「I See you」（2025年）について「冒頭に入っている声は、応援隊長の声です」「我が家にとっては、少し特別な曲です」とも明かしている。
この投稿には「素敵な関係」「胸が締めつけられる」「Fukaseと長男くんとの絆に感動」「静かで深い」「読んでて涙が出た」「大切な記録」などの反響が寄せられている。
Saoriは、2017年に俳優の池田大と結婚し、翌年1月に第1子を出産。2024年12月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆Saori、Fukaseと長男のショットを公開
◆Saoriの投稿に反響
