青山学院大は前回、10時間41分19秒の大会新記録で2年連続8度目の総合優勝を果たした。その前年の第100回大会でマークしたそれまでの大会記録を6秒更新する驚異的なタイムだった。

【青学大・原監督コラム】箱根駅伝3連覇へ私が「手応え十分」と言える理由…青学大駅伝部の走りに期待して下さい！

青学大の3連覇がかかる第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）。2年ぶりに全日本大学駅伝を制覇した駒沢大が、それを阻止するか。

昨年、学生駅伝3冠に届かなかった国学院大の初優勝はあるか。優勝13回で前回4位と復権を狙う早稲田大の見せ場はあるか。2010年度に母校の監督として「3冠」を成し遂げ、今回もテレビ中継の1号車で解説を務める早大OBの渡辺康幸氏（52=住友電工陸上部監督）が優勝争いと見どころを語った。

まず、優勝候補は青学大を筆頭に5校を挙げます。15年に初優勝してから8度の箱根制覇を成し遂げている青学大はチーム内の競争が激しく、べストメンバーで挑む原監督は、1区から10区まで20キロを超える長距離戦の勝ち方を知っています。選手層も厚く、1人や2人の主力が欠けても戦力の大幅なダウンはありません。

大黒柱は2月の大阪マラソン6位の黒田朝日（4年）。2区の黒田でレースの主導権を握れば3連覇は見えてきます。

対抗1番手は、22年度に史上5校目の学生駅伝3冠を達成した駒大です。今年、スピードランナーを揃えて全日本大学駅伝に優勝。主力は4年の佐藤圭汰に、おそらく特殊区間の5区、6区を走る山川拓馬（4年）と伊藤蒼唯（4年）、そして帰山侑大（4年）。

選手層が厚く、個々のレベルが非常に高く、王座奪還を狙います。

国学院大はエースの平林清澄が卒業した穴を心配する声もありますが、選手層は前回以上。上原琉翔（4年）、青木瑠郁（4年）、野中恒亨（3年）といった主力の走りに注目です。

ダークホースは…

早大、中大の2校もチャンスありです。

早大は往路の戦力が充実しており、2区はインカレで日本人初の1500、5000メートルの2冠を取ったエースの山口智規（4年）が、青学大・黒田の前で襷をもらいたい。前回5区2位の工藤慎作（3年）は、3年連続の山上りで区間新記録（1時間9分11秒切り）が狙えそうです。エンジの襷が最初にゴールすれば、その流れで復路も期待が持てます。

1996年以来の総合優勝を目指す中大は、トラック5000、1万メートルの平均タイムが出場校中トップ。1万メートルは6人の27分台ランナーが揃います。夏合宿の走り込みにより、全日本で2位になった中大には青学大の原監督も一目置いています。全日本は20年ぶりの2位でしたが、箱根は30年ぶりの頂点しか頭にありません。

ダークホースは帝京大です。中野孝行監督が言う「日本一諦めの悪いチーム」はスピード強化で全日本は6位でシード権を獲得。おそらく、出場校の中で最も練習量が多く、長い距離が得意ですから見せ場をつくるかもしれません。

各大学の監督が言うように、今回の大会は往路から大混戦になり、ゴールまで接戦が予想されます。ここ4年は復路の逆転劇は見られませんが、青学大連覇の原動力となった5区の若林宏樹、6区の野村昭夢が卒業。今回のメンバーに特殊区間の経験者はいません。原監督は対策を立てているでしょうが、不安を抱えていることは間違いない。

5区で激しい順位の入れ替えがあれば、レースはおもしろい。最終10区まで目が離せない展開になって欲しい。

最後にひとつ。近年、選手の記録が伸びているのは、厚底シューズのおかげと言っても過言ではありません。箱根駅伝はメーカーにとって、ランニングシューズの技術力をアピールする場でもある。シェアで1強だったナイキの牙城をアディダスとアシックスが崩し、3位に追いやられたナイキの後をプーマが追っています。私自身、区間賞を取る選手のシューズに興味があります。