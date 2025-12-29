豪ドルは朝の下げの後反発＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは朝に0.6720台から0.6700を付ける動きを見せた。先週末26日の安値に届かずに反発すると、0.6727まで上昇。年初来の高値をわずかながら更新する動きとなっている。対円では円買いを受けて105円00銭台から104円80銭を付けた。その後対ドルでの豪ドル買いとドル円の反発に105円22銭を付けている。こちらも年初来高値。



NZドルドルは0.58台前半推移。目立った方向性見られず。NZドル円は朝に91円47銭を付けたが、その後ドル円の下げを受けて90円96銭と91円割れを付けた。



今週の主な発表予定

豪州・NZ共になし

