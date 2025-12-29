¡ÖÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¡×ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¡ªÃíÌÜÇÏ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÈÆ±¤¸¡Ä¡×¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢¡ÖÂè£·£±²óÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¦£Çµ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¡¦Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡Ê£Ô£Ã£Ë¡ËÇ¯´Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÓÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÇÏ·ô¤òÇã¤¦¤Î¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡×¤È½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÃíÌÜÇÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÈÆ±¤¸¥«¥¿¥«¥Ê£´Ê¸»ú¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î£³ÈÖ¡¦¥Ê¥ë¥«¥ß¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£