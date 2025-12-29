今年8月にMBSを退社しフリーになった大吉洋平アナウンサー（40）が、29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。年末の“大惨事”を伝えた。

大吉アナは「大失敗」と書き出し、「数日前に、たくさんの普通のハガキに馬のイラストを可愛く描いて郵便局に持って行き、支払いをし方々にお送りした」と明かした。

しかし「その時に『これらは年賀状です！』と伝え忘れ、全て今日届いてしまうという大惨事が勃発」と告白。「MBSアナウンスセンターにも、年賀状が年内に届いてしまってる」と号泣する絵文字を添え、「やってもうたー」と伝えた。

また「昨年はバタバタしていて取材前に関空から出すはすが、間違えて万博関連のロケで年末に訪れたウルグアイまで年賀状を持って行ってしまった」と回想。「何をしてんだか、私は」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「めっちゃおもろい話ですね」「どんまいです」「誰よりも早く新年のご挨拶ができて良かったですね（笑）」「昔、同じことやってしまった」「年賀状を普通ハガキでお出しになる方は、年賀のスタンプをお忘れなく」などの声が集まった。

兵庫県出身の大吉アナは甲南大学を卒業後、同局に入社。夕方の情報番組「よんチャンTV」では中継リポーターとニュースプレゼンターを担当。23年には初の単独トークライブ「茶屋町ヒルズ大吉白書」を開催した。退社後は、芸能事務所「レプロエンタテインメント」とマネジメント契約を結んでいる。