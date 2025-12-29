永瀬廉が、自身のInstagramでふわふわのホワイトニットを着用したオフショットを公開。さらに、来年2月に開設予定の個人ファンクラブサイトのURLの告知も行った。

【写真】永瀬廉の“ふわふわ”ホワイトニットコーデ

■永瀬廉「お楽しみに！」

永瀬は、前髪をおろしたマッシュ風ヘアに、白いふわふわニットを着用した写真を2点投稿。

1枚目は振り向いた姿で、2枚目はカメラの方を向いて笑みを浮かべている。少し濃いめの艶リップが目を引くヘアメイクで、ウエストにはベルトと思しきパールがちらり。

永瀬は「お楽しみに！」と綴り、先日のインスタライブで発表した、2026年2月14日開設予定の個人ファンクラブサイトのURLを投稿。「ここから登録できるよ」と結んでいる。

「ビジュ良すぎ」「う…美しすぎる」「とんでもないビジュ」「美しいのにかっこいい」「ふわふわ廉くんカワイイ」「お金持ちの家のネコちゃんみたい」とホワイトニットコーデに称賛の声が寄せられた他、「ファンクラブ開設決定おめでとう」「本当におめでとう」「廉くんもキンプリも応援するよ！」など、祝福のコメントも相次いだ。

