白石麻衣が自身のInstagramを更新し、東京ディズニーランドでのプライベートショットを公開した。

【写真】東京ディズニーランドで小さなおともだちからポップコーンを食べさせてもらっている白石麻衣

■ミッキーマウスのキャップとサングラス姿でディズニー満喫

白石は「小さなおともだちがポップコーンをくれた日」とコメント。ポップコーンの絵文字を添えて東京ディズニーランドの開放的な屋外テラスで過ごしている1枚の写真を披露。ミッキーマウスのファンキャップを被り、サングラスかけた白石が隣に座る”小さなおともだち”から差し出されたポップコーンを、大きな口をあけて食べようとしている瞬間を切り取ったもの。

この無邪気で微笑ましい光景にSNSには「キュンキュン通り越してズッキュンです」「癒やされるぅ」「何とも微笑ましい」「可愛すぎる2ショットですね」と歓喜の声が続々と集まっている。

■白石麻衣、過去にも“小さなおともだち”との仲良しショットを披露

これまでにも白石は自身のInstagramに“小さなおともだち”であるメイク担当者のお子さんとの微笑ましい交流を幾度となく披露している。