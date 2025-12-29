Official髭男dism、新曲「Make Me Wonder」リリース！MVのティザー映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Official髭男dismが12月29日に、新曲「Make Me Wonder」を配信リリース。あわせて同曲のMVのティザー映像も公開された。

■OPを務める『ダーウィン事変』とリンクした、未知への高揚と恐れが入り混じった重厚なロックナンバー

「Make Me Wonder」は、2026年1月6日に放送がスタートするTVアニメ『ダーウィン事変』オープニング主題歌に起用された楽曲。『ダーウィン事変』は最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数が220万部を突破しているの大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめ。日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。

そんな作品のオープニング主題歌となる「Make Me Wonder」は、『ダーウィン事変』とリンクした「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった重厚なロックナンバーとなっている。さらに、同曲のMVのティザー映像も公開。MVの公開にも期待しよう。

そしてOfficial髭男dismは、現在開催中のツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』に加え、新ツアーの開催も既に決定。2026年4月から全国17会場26公演にて開催を予定している、『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』だ。2025年の春には初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、次なるツアーも楽しみに待とう。