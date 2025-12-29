Official髭男dism、新曲「Make Me Wonder」リリース！MVのティザー映像も公開
Official髭男dismが12月29日に、新曲「Make Me Wonder」を配信リリース。あわせて同曲のMVのティザー映像も公開された。
■OPを務める『ダーウィン事変』とリンクした、未知への高揚と恐れが入り混じった重厚なロックナンバー
「Make Me Wonder」は、2026年1月6日に放送がスタートするTVアニメ『ダーウィン事変』オープニング主題歌に起用された楽曲。『ダーウィン事変』は最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数が220万部を突破しているの大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめ。日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。
そんな作品のオープニング主題歌となる「Make Me Wonder」は、『ダーウィン事変』とリンクした「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった重厚なロックナンバーとなっている。さらに、同曲のMVのティザー映像も公開。MVの公開にも期待しよう。
そしてOfficial髭男dismは、現在開催中のツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』に加え、新ツアーの開催も既に決定。2026年4月から全国17会場26公演にて開催を予定している、『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』だ。2025年の春には初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、次なるツアーも楽しみに待とう。
■Official髭男dismコメント全文
Q.オープニング主題歌を担当されると決まった時の感想を教えてください。
A.すごく好きな作品なので、純粋に嬉しいという気持ちと、コミカルさやシリアスさが混ざり合った唯一無二の作品なので、どんな曲を作ろうかなと、すぐに考え始めていたのを覚えています。
Q.原作『ダーウィン事変』を読んだ感想をお聞かせください。
A.チャーリーはじめ、登場キャラクターの発する言葉に考えさせられることが多く、スリリングなシーンと合わせて、すごく引き込まれる作品でした。あっという間に最新刊まで読んでしまい、今は新刊の発売を楽しみにしています。
Q.曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。
A.「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのもすごく楽しみな楽曲に仕上がったと感じています。
Q.アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
A.作品を読んだときに自分の感じた「この後どうなるんだろう!?」という感覚を、楽曲を通しても感じていただけたらと願って制作しました。オープニング主題歌として、『ダーウィン事変』という素晴らしい作品に、少しでも素敵な彩りを添えられていたら、嬉しいです。
■リリース情報
2025.12.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Make Me Wonder」
2025.12.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Sanitizer」
■ライブ情報
『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』
12/10（水）福岡・Zepp Fukuoka
12/11（木）福岡・Zepp Fukuoka
12/15（月）大阪・Zepp Osaka Bayside
12/16（火）大阪・Zepp Osaka Bayside
12/22（月）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
12/23（火）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
[2026年]
01/13（火）北海道・Zepp Sapporo
01/14（水）北海道・Zepp Sapporo
01/21（火）愛知・Zepp Nagoya
01/22（水）愛知・Zepp Nagoya
『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』
[2026年]
04/04（土）宮城・仙台サンプラザホール
04/05（日）宮城・仙台サンプラザホール
04/17（金）福岡・福岡サンパレス
04/18（土）福岡・福岡サンパレス
04/25（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
04/27（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
05/03（日・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール
05/04（月・祝）新潟・新潟県民会館 大ホール
05/10（日）大分・iichikoグランシアタ
05/12（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール
05/21（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
05/23（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
05/30（土）広島・広島文化学園HBGホール
05/31（日）広島・広島文化学園HBGホール
06/11（木）北海道・帯広市民文化ホール
06/13（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール
06/20（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
06/21（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
07/03（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
07/04（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
07/11（土）東京・SGC HALL ARIAKE
07/12（日）東京・SGC HALL ARIAKE
07/18（土）大阪・大阪城ホール
07/19（日）大阪・大阪城ホール
07/25（土）神奈川・Kアリーナ横浜
07/26（日）神奈川・Kアリーナ横浜
■関連リンク
Official髭男dism「Make Me Wonder」特設サイト
https://makemewonder.ponycanyon.co.jp
TVアニメ『ダーウィン事変』公式サイト
https://darwinsincident.net/
Official髭男dism OFFICIAL SITE
http://higedan.com/
■【画像】「Make Me Wonder」配信ジャケット 他
「Make Me Wonder」ジャケット画像
(C)2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
「Sanitizer」ジャケット画像