29日15時現在の日経平均株価は前週末比341.57円（-0.67％）安の5万408.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は762、値下がりは778、変わらずは59。



日経平均マイナス寄与度は128.35円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が67.39円、東エレク <8035>が19.05円、ＫＤＤＩ <9433>が15.64円、ダイキン <6367>が13.37円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を20.39円押し上げている。次いで伊藤忠 <8001>が14.96円、ＳＢＧ <9984>が13.64円、ファナック <6954>が10.53円、三井物 <8031>が7.49円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売、海運、鉄鋼と続く。値下がり上位にはゴム製品、鉱業、その他製品が並んでいる。



※15時0分13秒時点



株探ニュース

