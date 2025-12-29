皆に怖がられる魔女は、壊滅的に笑顔が下手なだけだった!?不気味な笑顔が「尊い！」とSNSで大人気【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
紙雑誌やweb雑誌、SNSなどで作品を発表している、漫画家の310(@namaste310)さん。読切漫画『許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです(前後編)』を、2023年2月にweb雑誌に掲載。代表作である『アラサーだけど、初恋です。』も全7巻が書籍化されている。
そんな310さんがSNS上で公開している「悪者魔女の解けない恋の魔法」は多くの「いいね」とコメントがついている話題作。「とても好きな話でした！」「尊い！！！」「心のHPが回復しました！」と盛り上がっており、「続きが読みたいです！」「くぅ、、ｯｯ続編を、、ください、、」と今後の展開を望む声も。今回は、ラブコメが得意という310さんに、これまで手がけた作品も含め、インタビューをした。
本作「悪者魔女の解けない恋の魔法」は、SNS上で話題の作品だ。笑顔がおそろしく下手で街の人たちから怖がられている魔法使いと、恋とは無縁で生きてきた無愛想な騎士の楽しい掛け合いが見どころで、作者の310さんは、漫画を描きはじめたきっかけについて「小学1年生のときに習い事の教室に置いてあった漫画本を読んで、『漫画』という表現方法を知って、自分も見よう見まねで描きはじめた」と話す。
ラブコメが得意だという310さんは「モノローグでキャラクターの気持ちを深く追って行ったり、キャラクター同士が楽しく掛け合いしている姿を描くのがめちゃくちゃ好きです。少女漫画的な繊細でキラキラした表現も好きです」と好きな表現についても教えてくれた。
最後に「無理のないペースで今後も作品を作っていこうと思っています。SNSにも何か思いついたら発表していこうと思っていますので、ぜひ覗いてみてくださいね」とメッセージを送ってくれた310さん。ほかにも、今まで一度も付き合ったことがないアラサー男女がいろいろな「初めて」を経験していく「アラサーだけど、初恋です。」や「許嫁の侯爵令息がツンデレすぎて愛しいです」など、ヘタレ主人公やキャラクター同士の楽しい掛け合いが描かれている作品が多く手がけている。ぜひ読んでみて！
取材協力：310(@namaste310)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。