◇サッカー・アフリカ選手権(モロッコ、12月21日〜1月18日)

24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。28日はE、F組の第2戦が終了し、各組第2戦が終了しました。

E組ではワールドカップ出場を決めているアルジェリアがブルキナファソに1-0で勝利。前節のスーダン戦に続く連勝となりました。

F組ではワールドカップ出場を決めているコートジボワールが出場権を逃したカメルーンと激突。1-1のドローで両者が勝ち点4で並んでいます。

その他ワールドカップ出場チームでは、A組のモロッコが1勝1分の勝ち点4で首位。第3節は勝ち点2のザンビアと戦います。

B組ではエジプトが2連勝発進でグループ突破が確定。1勝1敗の南アフリカが突破をかけてジンバブエと激突します。

C組の第2戦では、日本が北中米ワールドカップグループステージで当たるチュニジアがナイジェリアに2-3で敗戦。2連勝のナイジェリアはグループステージ連勝で突破が確定しました。2位につけるチュニジアは最終戦のタンザニア戦でグループステージ突破がかかります。

D組ではセネガルと3月の大陸間プレーオフで52年ぶりにワールドカップ出場を目指すコンゴ民主共和国が共に勝ち点4。セネガルはベナン、コンゴ民主共和国はボツワナと対戦します。

＜グループステージ第2戦結果＞◆A組ザンビア 0−0 コモロモロッコ 1−1 マリ◆B組アンゴラ 1−1 ジンバブエエジプト 1−0 南アフリカ◆C組ウガンダ 1−1 タンザニアナイジェリア 3ー2 チュニジア◆D組ベナン 1−0 ボツワナセネガル 1−1 コンゴ民主共和国◆E組スーダン 1−0 赤道ギニアアルジェリア 1−0 ブルキナファソ◆F組モザンビーク 3−2 ガボンコートジボワール 1−1 カメルーン