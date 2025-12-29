【アフリカ選手権】各組第2戦まで終了 W杯出場国ではエジプト、アルジェリアは2連勝 チュニジアは1勝1敗で第3戦へ
◇サッカー・アフリカ選手権(モロッコ、12月21日〜1月18日)
24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。28日はE、F組の第2戦が終了し、各組第2戦が終了しました。
E組ではワールドカップ出場を決めているアルジェリアがブルキナファソに1-0で勝利。前節のスーダン戦に続く連勝となりました。
F組ではワールドカップ出場を決めているコートジボワールが出場権を逃したカメルーンと激突。1-1のドローで両者が勝ち点4で並んでいます。
その他ワールドカップ出場チームでは、A組のモロッコが1勝1分の勝ち点4で首位。第3節は勝ち点2のザンビアと戦います。
B組ではエジプトが2連勝発進でグループ突破が確定。1勝1敗の南アフリカが突破をかけてジンバブエと激突します。
C組の第2戦では、日本が北中米ワールドカップグループステージで当たるチュニジアがナイジェリアに2-3で敗戦。2連勝のナイジェリアはグループステージ連勝で突破が確定しました。2位につけるチュニジアは最終戦のタンザニア戦でグループステージ突破がかかります。
D組ではセネガルと3月の大陸間プレーオフで52年ぶりにワールドカップ出場を目指すコンゴ民主共和国が共に勝ち点4。セネガルはベナン、コンゴ民主共和国はボツワナと対戦します。＜グループステージ第2戦結果＞
◆A組
ザンビア 0−0 コモロ
モロッコ 1−1 マリ
◆B組
アンゴラ 1−1 ジンバブエ
エジプト 1−0 南アフリカ
◆C組
ウガンダ 1−1 タンザニア
ナイジェリア 3ー2 チュニジア
◆D組
ベナン 1−0 ボツワナ
セネガル 1−1 コンゴ民主共和国
◆E組
スーダン 1−0 赤道ギニア
アルジェリア 1−0 ブルキナファソ
◆F組
モザンビーク 3−2 ガボン
コートジボワール 1−1 カメルーン