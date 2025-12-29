インスタグラムを更新

ギタリスト・布袋寅泰が28日、自身のインスタグラムを更新し、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との2ショット写真を投稿。27日の試合で防衛に成功した井上を「さすが世界のモンスター」などと祝福した。

満面の笑みを浮かべる布袋の横に、ボクシング界を席巻するモンスターがいた。布袋は28日に自身のインスタグラムを更新。2ショット写真とともに「2ヶ月前の今日、サウジでの勝利を約束してくれた尚弥くんと。アラン・ピカソに3-0の判定勝利、防衛成功おめでとう！」とつづった。

井上は27日、サウジアラビア・リヤドでアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。試合内容に不満のコメントも残していたが、きっちり防衛に成功した。

布袋は「サウジでの過密なプロモーションや、試合前のバンテージ巻き直しチェックなど、決して簡単なコンディションではなかったはず」と記し、理不尽な指摘を受けて井上が珍しくイラつきを見せたバンテージの巻き直しについて気遣った。それでも乗り越えた姿に「それでも、さすが世界のモンスター」と称え、「年間四試合という想像を超える難行を、華麗なる勝利で締めくくりました。 2025年はあなたの戦いから、何度も何度も勇気をもらいました。ありがとう！」と続けた。

さらに「ファミリーと大切な時間をゆっくり過ごして、また2026年も大きな夢を見せてください。 Keep going, Monster! お疲れ様でした！」と労いの言葉をかけていた。

井上は元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、史上最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部）