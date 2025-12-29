【紅白】平成ノブシコブシ吉村崇、TUBE『紅白 夏の王様メドレー』に緊急参戦決定「お祭り男・永遠の足軽吉村崇この度参陣致します」
お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が、今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となるTUBEが披露する「紅白 夏の王様メドレー」に出演することが決定した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
吉村といえば、2023年には浅草からの生中継で紅白を盛り上げてくれたお祭り男。アルコ＆ピースと、とにかく明るい安村、さらに出場歌手と一緒に、紅白の舞台を「夏」に塗りかえる、お祭りステージを届ける。
吉村は「世代ど真ん中のTUBEさんのシーンを盛り上げるため、そして有吉さんの司会を応援するため、吉村崇45才。急遽ではありますが、紅白歌合戦に出演させていただくことになりました！お祭り男・永遠の足軽吉村崇この度参陣致します」とコメントを寄せている。
『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
