「ABEMA」は、2025年12月31日（水）午後1時15分から『第9回 ももいろ歌合戦』を日本武道館から全編無料生放送いたします。

国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が今年も大晦日に開催する『第9回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに「紅組」と「白組」に分かれて、歌の真剣勝負を繰り広げます。さらに、今年も午後11時45分からは、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』の無料放送も実施いたします。

この度、新たに超ときめき♡宣伝部とT.M.Revolutionの出場が決定いたしました。また、当日の曲順と組分けを発表いたしました。今年初出場となるAiScReamはSNSを中心に大きな注目を集めた「愛♡スクリ〜ム！」、上田竜也は自身のソロ曲「Lollipop」、超ときめき♡宣伝部は「超最強」といった人気曲を披露するなど、出場者全組がそれぞれフル尺歌唱でパフォーマンスをお届けいたします。

また、過去最長の60分超えとなる「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」の詳細も発表いたしました。今回は、結成20周年を迎えたAKB48の名曲「RIVER」や「LOVEマシーン（モーニング娘。）」など平成の人気曲から、今年話題を呼んだ「とくべチュ、して（＝LOVE）」「イイじゃん（M!LK）」などの人気曲まで、時代を超えて愛される最強アイドルメドレーをお届けいたします。上田竜也、DEAN FUJIOKA、≠MEなどの出演も決定し、豪華アイドルや人気芸人らが令和の人気曲から平成バラエティを彩った「羞恥心」や「悲愴感」などの懐かしのヒット曲を披露。ここでしか見られない特別パフォーマンスにご期待ください。

そして、特別コーナーも多数予定しています。2022年、2023年とサイコパスな玉井詩織がかが屋に無理難題を突きつけ、どんな手を使ってでも「ソロ歌唱」を手にするコントでお馴染み、玉井詩織とかが屋によるコントユニット「たま屋」が2年ぶりの復活を果たします。また、「HAVE A MEKIMEKI TIME！」では、佐藤弘道やはいだしょうこ、速水けんたろう、森口博子、横山だいすけらとももクロが、元気いっぱいの体操で会場を盛り上げます。初出場のしなこも参加し、SNSで子どもたちを中心に人気を誇る楽曲「歯ラ歯ラ」を披露いたします。さらに、2年目の実施となる「れにちゃんの後半戦いってみよう！2025」のほか、次世代スターを紹介する「私のイチオシ SHOW CASE 2025」では、女子プロレスラーのウナギ・サヤカが「ノールール時限爆弾デスマッチ」を繰り広げるなど、歌合戦の枠を超えたバラエティ豊かなコーナーもお届けします。

さらに、「第9回 ももいろ歌合戦」の開催を記念して、番組を視聴することで誰でも参加できる「ももいろ歌合戦お年玉大抽選会」の実施も決定いたしました。番組内で発表されるキーワードを集め、指定の方法で応募すると、「豪華ペア海外旅行」をはじめとした多彩なお年玉プレゼントが総勢200名以上に当たる視聴者参加型キャンペーンです。なお、「ももいろ歌合戦 お年玉大抽選会」の応募方法や賞品の詳細、注意事項は公式ホームページをご確認ください。

2025年最後の日に、日本武道館からももクロと人気アーティストたちが渾身のパフォーマンスと壮大なエンターテインメントをお届けする『第9回 ももいろ歌合戦』は、2025年12月31日（水）午後1時から午後7時頃までの約6時間にわたり「ABEMA」で全編無料生放送いたします。午後1時からはオープニングアクトとして、「スタダ The First Impact」の開催が決定しており、VOKSY DAYS、ukka、スタプラ研究生、Straight Angeli、ばってん少女隊、ふたりはメリーバッドエンド、MISS MERCYらが会場を盛り上げます。そして同日午後11時45分から、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』も無料でお届けいたします。2025年の締めくくりと2026年の幕開けは、ももクロメンバーとともに「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦』番組概要

放送日程：2025年12月31日（水） 午後1時〜午後7時（予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9

■ABEMA 『第9回 ももいろ歌合戦 〜カウントダウン＆ももクロ歌会始2026〜』番組概要

放送日程：2025年12月31日（水） 午後11時45分〜午前1時（予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PKkZbxfv1sd

【名誉会長】

五木ひろし[5] （※2）

【総合司会】

鈴木拓（ドランクドラゴン）[初]

【チーム分け】

週末ヒロインももいろクローバーZ紅組：玉井詩織、高城れに

白組：百田夏菜子、佐々木彩夏

【出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】

相川暖花（SKE48）[初]

AiScReam[初]

iLiFE![2]

AMEFURASSHI[5]

飯塚悟志（東京03）[8]

いぎなり東北産[5]

一之森大湖[初]

上田竜也[初]

VOKSY DAYS[初]

ukka[3]

ウナギ・サヤカ[初]

ウマ娘 プリティーダービー[5]

大江裕[3]

岡田将生[7] （※2）

かが屋[3]

氣志團[9]

きゅるりんってしてみて[初]

清野茂樹[6]

キンタロー。[初]

クロちゃん（安田大サーカス）[初]

コレサワ[初]

さだまさし[9] （※1）

佐藤弘道[2]

しなこ[初]

島津亜矢[2]

笑福亭鶴瓶[9] （※2）

私立恵比寿中学[7]

水前寺清子[9] （※2）

スタプラ研究生[3]

Straight Angeli[初]

セカンドバッカー[初]

高井千帆[初]

高橋みなみ[初] （※2）

ちぃたん☆[3]

chay[初]

超ときめき♡宣伝部[6]

超特急[3]

千綿偉功[初]

T.M.Revolution[3]

DEAN FUJIOKA[初]

DXTEEN[初]

東京女子流[8]

東京ホテイソン[5]

土佐兄弟[4]

≒JOY[初]

≠ME[3]

はいだしょうこ[初]

HYDE[5]

ばってん少女隊[初]

花柳糸之社中[9]

パペットスンスン[初] （※2）

速水けんたろう[初]

ハラミちゃん[3]

パンダドラゴン[初]

ふたりはメリーバッドエンド[初]

平成フラミンゴ[初]

宝鐘マリン[2]

布袋寅泰[3] （※2）

堀内孝雄[初]

MAZZEL[初]

松崎しげる[8]

松本明子[9]

豆柴の大群[初]

マルシィ[初]

MISS MERCY[初]

宮本佳林[2]

森口博子[9]

山口智充[初]

UNIS[2]

横山だいすけ[初]

龍宮城[3]

琳子[初]

LumiUnion[初]

@onefive[初]