SoftBank ウインターカップ2025男子決勝

バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠（福岡）が東山（京都）に97-71で勝利。5度目の優勝となり、史上7校目となる連覇を達成した。秋の「U18日清食品トップリーグ2025」も制しており、これで“秋冬2冠”。東山は悲願の初優勝はならなかった。

先にペースを掴んだのは福岡大大濠だ。主将の勝又絆（3年）や本田蕗以（2年）が巧みなステップから得点。激しい守備で東山のミスも誘発し、25-13と12点差をつけて第1クォーター（Q）を終えた。第2Qも櫻井照大（2年）の3点シュート（3P）などで加点。東山も主将の佐藤凪（3年）の連続得点や中村颯斗（2年）らの3Pで反撃するが、福岡大大濠が55-37と点差を広げて前半を折り返した。

第3Qも福岡大大濠の勢いは止まらない。榎木璃旺（3年）、サントス・マノエルハジメ（3年）の3Pなどで効果的に加点。東山も佐藤凪を中心に、中村、佐藤久遠（1年）らが得点を重ねたが、点差は縮まらず、76-56と福岡大大濠の20点リードで最終第4Qに入った。福岡大大濠は榎木が立て続けに3Pを沈めるなど反撃を寄せ付けず。1年の白谷柱誠ジャックは14得点15リバウンドのダブルダブルだった。

場内インタビューで片峯聡太ヘッドコーチは「大濠のバスケットの歴史の中で2連覇はありませんでした。気負わず失うものはない。ただ、大濠の歴史を作るんだという気概で頑張ってくれた。努力は裏切らない。ひたむきにバスケットに向き合い続けた3年生が成果を出してくれた。よく頑張ったと思います」と話し、「自慢の3年生です。本当によく頑張りました。ありがとう！」と結んだ。

1年生としてダブルダブルで勝利に貢献した白谷は「最後なので思い切ってプレーしました。自分のシュートだけでなく周りの先輩が繋いでくれた。ディフェンスもチーム一丸でできた」「自分が自信を失ったときに3年生が支えてくれた」と感謝。「どの世代でもナンバーワンと言われるような、誰にも止められない選手になりたい」とした。

2年生の本田は「めちゃくちゃうれしいという気持ちが大きい。今日は試合の入りから自分らしい思い切りいいプレーができたと思う」と嬉しそうに語った。

ゲームキャプテンの榎木は「本当にこの1年間、全くうまくいかなくて、誰よりも努力することがチームの背中になると思っていて、うまくいかないときも努力を続けてきて、最後に実ってよかったです」と話した。

18、19年の福岡第一（福岡）以来となる7校目の連覇を目指した福岡大大濠は、3年連続の決勝進出。昨年の決勝と同カードとなった前日の準決勝では、今夏のインターハイ王者・鳥取城北（鳥取）を69-66で退けた。秋の「U18日清食品トップリーグ2025」も制しており、今年の高校バスケ2冠となった。

2年連続で4強入りした東山は、準決勝で福岡第一を72-58で撃破。2020年以来、5年ぶり3度目の決勝進出を果たした。1957年の創部以来、初の優勝が懸かっていた。



（THE ANSWER編集部）