日中関係が緊張する中、台湾の頼清徳政権は高市首相を全面支持する姿勢を示している。中国の圧力に対抗するため日本をはじめ国際社会との連携も目指す一方、防衛力強化をめぐっては抵抗する野党に拒まれ厳しい政権運営を迫られている。中国の脅威を前に揺れる民意とは。

■“高市チョコ”発売も…「存立危機事態」発言 台湾での受け止めは

“働いて働いてまいります”…パッケージには日本語で、2025年の新語・流行語大賞にも選ばれたフレーズが書かれ、紺色のジャケットに身を包んだショートカットの女性のイラストも――こちらは2025年12月、台湾で発売された高市早苗首相のチョコレートだ。民間の交流団体が非売品として配布したところ、製造元の食品会社に販売を求める声が相次いだため、商品化されたという。販売は予約制で、1パック6個入りで99台湾ドル（約500円）だ。

台湾で高市首相はもともと、「台湾有事は日本有事」と語った安倍晋三元首相の路線を継承する政治家として関心が高かった。首相就任前の2025年4月には台湾を訪れ、頼清徳総統と会談も行っている。台湾有事をめぐる発言以降は台湾でも連日、日本と中国の緊張の高まりが報道されているが、日台外交筋は「一部の台湾の人々は高市氏に対し『台湾にとっていいことをしてくれる』という期待を持っている」と分析する。“高市チョコ”が発売となったのも、その表れだろう。

台湾の民進党政権の受け止めも好意的だ。これまでに頼清徳総統や外交部から高市首相の発言に対する正式なコメントはない。中国を刺激するのを避けるためとみられるが、それでも中国が日本産水産物の輸入を事実上停止したことを受け、頼総統が自身のSNSで昼食に“日本産のホタテ”などを食べる様子を投稿。また、台湾外交部も日本産水産物の購入や日本への旅行を呼びかけている。林佳龍外交部長はブルームバーグ通信のインタビューで、日本に対しては「“ソフトなアプローチ”で支持を示す」と語っている。アメリカ・トランプ大統領の台湾への関与が不透明な中、日本の果たす役割への期待は大きい。

一方、中国に融和的な野党・国民党の鄭麗文主席は「台湾が無事なら日本も無事」と「台湾有事は日本有事」の表現を逆手に読み解いた。「中台が平和を守れば、周辺の国々に危機が及ぶことはない」と強調することで、高市首相発言への直接の評価はしないものの、頼清徳政権の対中姿勢に釘を刺した形だ。

台湾では与野党の対立が深刻化する中、世論もその立場によって意見が分かれている。特に中国との関係をめぐっては、社会の分断は深まっている。

■頼清徳政権「防衛力強化」を強調 中国けん制

頼清徳総統は民主主義国家との連携を強化する一方で、台湾自らの防衛力強化も相次いで打ち出している。2030年までに防衛費をGDP費比5％にまで引き上げる方針を示しているほか、『台湾の盾（Tドーム）』とよばれる防空システムを構築すると表明。頼政権が「備え」を急ぐのは、中国の軍事的脅威が拡大しているからだ。2025年には中国で3隻目となる空母「福建」が就役したほか、2024年に台湾周辺に接近した中国軍機はのべ3070機と、前年の1.8倍に上っている。接近を繰り返すことにより、台湾軍を消耗させる狙いもあるとみられている。

2025年5月、私たちは中国軍機の接近に“緊急発進”で対応する台湾の空軍基地での取材が許された。広大な基地内に入ると、敵からの攻撃を避けるために芝生で覆われた分厚いドーム型の格納庫が点在。中には台湾が自主開発した戦闘機などが格納されている。台湾内にある基地から24時間態勢で出動できる体制となっていて、緊急発進の指令を受けると5分以内の離陸を目指す。

空軍パイロットの1人は「ほとんど毎日、離陸して指定の空域に達するとすぐに中国軍の機体が見える」とし、日々対応を迫られる緊張感を語った。「プレッシャーは、もちろんある。中国軍機がもし一線を越えたら台湾の領空に入ることになる。だから我々の使命はその一線を守り台湾の安全を守ることだ」

■有事の際に住民動員…「予備役」訓練強化に割れる世論

軍備の拡大だけではない。台湾では毎年、住民を対象に中国からの攻撃を想定した防空演習が行われているが、2025年からは災害発生時に攻撃を受けるとする“最悪の条件”を想定し実施されるようになった。さらに、住民を有事の際に兵力として動員する「予備役」の訓練も強化された。これまで「2年に1回、1週間程度」だった訓練は、2025年から全面的に「1年に1回、2週間」に延長された。ロシアによる侵攻を受けたウクライナで市民らが防空戦に参加するなど総動員体制で抵抗していることに影響を受け、訓練の強化に踏み切った。

2025年の予備役訓練に参加した30代の男性は、台湾軍に7年間所属した経験も持つが、実戦を意識した訓練のリアルさに驚いたという。「今年からの訓練は実戦にかなり近く、戦争が起きたらこういう状況になる、というのが体感できました」

男性によると朝は午前6時に起床し、毎日9時間の訓練が続く。主に中国軍が台湾の街に侵攻した段階を想定し、市街戦で敵の兵士にどのように対応するかや、銃の操作などを学んだという。

男性は台中市内で飲食店を経営しているが、訓練の参加のため2週間、店を営業できず、その間の売り上げの十数万円近くが失われた。それでも男性は「有事のリスクが現実にある」として、「生活には多少、影響はあります。でもその影響よりも訓練の価値の方が大きい」と訓練強化の必要性を訴えている。

一方で、訓練の強化には否定的な意見もある。招集を受けた運送業の男性は「訓練を強化するほどの差し迫った脅威はない」との考えだ。

「台湾の安全は政府のやり方次第で守られる。戦場で死ぬのは私たち一般市民だ、戦争になれば真っ先に投降するよ。台湾の人々の多くは平穏な生活を望んでいる」

中国の脅威を前に、防衛力強化をめぐる世論は割れている。台湾政府は2026年の防衛予算の総額をGDP比3.32％に引き上げるとしている。総額は9495億台湾ドル（4兆6000億円）で、前年から2割を超える増額だ。台湾のシンクタンク「台湾民意基金会」が2025年11月に発表した世論調査によると、この防衛予算の増額について「賛成」は49.4％、「反対」は39.7％だった。

■2028年総統選挙の前哨戦…「統一地方選挙」が本格化

防衛力増強を進める民進党政権に立ちはだかるのは“議会の壁”だ。台湾の議会にあたる立法院では、民進党は少数与党となっている。頼清徳総統は2025年11月、翌年からの8年間で総額1兆2500億台湾ドル（約6兆2000億円）もの特別予算を防衛力強化に投入すると発表したものの、野党の反対にあい、審議入りさえ拒否された。民進党は2025年、議会での“ねじれ”解消を目指して市民団体が進めた国民党議員に対するリコール運動を支援してきたが、支持を得られず“失敗”に終わっている。

一方の最大野党・国民党は、2025年に行った党の代表を決める「主席選挙」で中国との関係を重視する鄭麗文氏を主席に選出した。鄭氏は選挙戦で「すべての台湾人が誇りと自信をもって『私は中国人』と言えるようにする」と述べるなど、親中姿勢を鮮明にしている。鄭氏は第三勢力・民衆党との連携も前向きな姿勢を示していて、2028年に行われる台湾の総統選挙の前哨戦となる2026年の統一地方選で、勝利することができるかどうかが注目されている。

2026年は選挙に向けた各党の動きが活発化する。選挙戦では対中姿勢も大きな争点になるとみられるが、中国の習近平政権による揺さぶりも激しくなるだろう。具体的には、偽情報の拡散などの「認知戦」や、与党・民進党を標的にして経済的、軍事的な圧力を強めることも予想される。2026年の台湾をめぐる情勢によっては、中国の対日強硬姿勢にさらに拍車がかかる可能性もある。