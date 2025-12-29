Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

外出の際、スマホとあわせてすっかり必携アイテムになったモバイルバッテリー。

でもコンパクトさを優先するとバッテリー容量が小さくなり、容量を重視するとかさばり、ちょうどいい塩梅って難しいですよね…。

そんな課題を解決するのは手のひらサイズの「KWJ-111」。使い勝手含め実用性の高さをレビューします。

手のひらサイズで、驚くほど軽い

「KWJ-111」を手にとってまず感じたのは、そのコンパクトさと軽さです。

Photo: 組橋信太朗

本体の重量は約40gと、モバイルバッテリーとは思えない軽さ。サイズも25×82.5×44mmと手のひらにすっぽり収まるサイズ感です。

Photo: 組橋信太朗

ポケットやバッグの収納にもスルッと入れておけるので、持ち運びも身軽です。

電池交換でスマホの充電切れの不安を解消

Photo: 組橋信太朗

肝心のバッテリー容量ですが、「KWJ-111」は5000mAhの21700リチウムイオン電池をカートリッジのように交換して使う仕組み。なので、スマホのフル充電1回程度はお手のものです。

Photo: 組橋信太朗

このリチウムイオン電池のバッテリーが切れたら、予備の電池と交換すればOK。交換自体はワンタッチです。

Photo: 組橋信太朗

加えて、専用ステーションを使えば最大4本の電池を同時に充電しておけるので、常に満タンの電池をスタンバイさせておくことも可能。

Photo: 組橋信太朗

充電が切れたら電池交換というサイクルができれば、普段の外出なら「予備はいらないかな」、ガジェットの持ち出しが多い日や旅行などの際は「予備を2本持って行こう」、といった柔軟な使い方ができます。

急速充電もしっかり対応

充電についてはそのほかのスペック面でも妥協はなく、最大出力は22.5W、PD20Wの急速充電にも対応しています。

Photo: 組橋信太朗

実際にスマホとセットで持ってみましたが、いたってストレスフリー。「KWJ-111」は2ポートで同時充電できますし、一般的なモバイルバッテリーと比べて充電しながらの画面操作もとくに気になるところはありませんでした。

スマートな隠しコネクタで、ケーブル不要

個人的に一番グッときたのは隠しコネクタ。

Photo: 組橋信太朗

端子が本体にフラットな形で収納されるデザインになっていて、使う時にボタンを押すとパッと端子が立ち上がる仕組みなのです。

ケーブルを持ち歩く必要がなく、見た目も機能面も超スマート。それでいてインダストリアルなデザインが所有欲を刺激してくれます…！

実用性にとにかく優れたモバイルバッテリー「KWJ-111」。充電周りのストレスを一掃したい方は、ぜひチェックしてみてください。

Photo: 組橋信太朗

Source: CoStory