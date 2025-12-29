ミュージシャンのＧＡＣＫＴが２９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。衆議院議員の松原仁氏と食事をしたことを明かした。

ＧＡＣＫＴは松原氏との食事会時のツーショット画像を添付し「クラシックの話から世界情勢まで話の組み立てが上手い！それでいて、ノリが異様に良くとにかく面白い。いやぁ、かなり勉強になった」と充実した時間を過ごしたと満足げにつづった。

続けて「そして、間近で感じたのは【勢いとパワー】。圧倒されたが不思議と心地いい。年齢を聞いて、『マジか？若ッ！』と思わず声が出た」と６９歳の松原氏の見た目の若さに驚いた様子。

さらに「ボクも、仕事で疲れたなどと言ってる場合じゃねーな…、そう思わされた夜。応援でも礼賛でもない。ただ一つ率直に実感したのは、やはり政治家には、エネルギーが必要だということ。これぐらいパワーのある人がもっと増えれば国はもっと前に進むかもしれない」と松原氏のパワーに触発されたようで「松原仁さん。いやぁ、楽しい時間でした」と感謝の気持ちをつづり「今度、運気が爆上がりするＧＡＣＫＴの、【魔王シンフォニー】に来てください。感動させる自信がありますので！」と自身のイベントに招待する意向を示している。

松原氏は拉致問題などの人権問題に長きにわたって関わってきた政治家として知られている。