¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¸ø±Ä½÷»Ò½¸·ë¡ª¡¡Âç»³Àé¹¡¢Æ£ËÜÍü·Ã¡¢¹âÌÚÍ¤¿¿¡¢¹âÌÚ¿¿È÷¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î£²ÆüÌÜ¤Î£²£¹Æü¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÂç»³Àé¹¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£ËÜÍü·Ã¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹âÌÚÍ¤¿¿¤Ë¤è¤ë¸ø±Ä¶¥µ»¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹âÌÚ¿¿È÷¤µ¤ó£Í£Ã¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£´¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢£±£²·î£´Æü¤Ë¤³¤³Ê¿ÄÍ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÃÏ¸µ£Ö¤ò·è¤á¤¿¹âÌÚ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£²²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÏ¸µ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤º¤Ã¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤Ë»ºµÙ¡¦°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Âç»³¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÔµ¡¹ÔÆ°Ãæ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¹Ô¤±¡Á¡ª¡Ù¤È¤«Ê¹¤³¤¨¤ë¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°¦¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡Ö¥µ¥Ð¥º¥·£¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜ¤Ï¡Ö³¤Äà¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³ý¥±ºê¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤â¡£Äà¤Ã¤Æ»«¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¥µ¥Ð¼÷»Ê¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤È¤«¤âÉÝ¤¤¤·¡£¡Ê°¦¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤â¡Ë¥µ¥Ð¼÷»Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇ¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È°¦¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃÂê¤Ë¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç»³¤Ï¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡ËºÇ¶á£±ºÐ£³¤«·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤·¤Æ¡Ø¥Ü¡¼¥È¤Ï³Ú¤·¤¤¡Ù¤Ê¤È¡Ê²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ë¡£¼¡¤Ï£±·î£²Æü¤«¤é¤ÎÊ¡²¬¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÇÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ì¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£