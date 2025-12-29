「寒くておしゃれ無理」→ 諦めないで！【しまむら】990円以下で買える♡「あったか小物」

「オシャレは我慢」というけれど、寒い冬は諦めがち……。そんな大人女性は、防寒 & おしゃれ見えの両方が叶いそうな「あったか小物」を取り入れてみて。プチプラで揃えるなら、【しまむら】のアイテムが狙い目かも。今回は、990円以下でゲットできるマフラーとシューズをピックアップ。暖かみのある素材や上品な色味で取り入れやすい優秀あったか小物は、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

オンオフ使いやすい！ モノトーンカラーのマフラー

【しまむら】「マフラーチェック」\550（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@marino12131さんが「しっかり3首温めて風邪ひかないように冬の暖か小物をお安くゲットしてきた」と紹介しているひとつが、このマフラー。シックなモノトーンカラーの配色が大人っぽく、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそう。落ち着いたトーンにまとめがちな冬コーデも、柄物をプラスワンすればグンと華やかに仕上がります。

起毛素材のシューズで足元まで暖かく

【しまむら】「フチFFモカシューズ」\990（税込）

@marino12131さんが「ソールの厚み程よくて踵まで暖か」と紹介しているのは、ふわふわのムートン風シューズ。内側が起毛素材になっているので、しっかりと足元を温めてくれそうです。アッパーからソールまでワンカラーで統一されたデザインで、カジュアルながらも大人っぽく取り入れられるかも。程よいボリューム感があり、コーデのワンポイントになるのも嬉しいポイント。

