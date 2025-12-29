胸元や袖にプーさんとグーフィーのプリント入り！ベルメゾン ディズニー「ユニセックス長袖Tシャツ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、寒くなったらイン使いもできる、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ユニセックス長袖Tシャツ」
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：2,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ロングシーズン活躍する長袖Tシャツ。
ベーシックなフォルムで着まわし力抜群です◎
また、左胸と左袖のキャラクタープリントがポイント！
そして袖口はリブ仕様でたくし上げやすいのも魅力的です。
デザインは「くまのプーさん」と「グーフィー」の2種類がラインナップ。
くまのプーさん
「くまのプーさん」デザインの長袖Tシャツ。
グレーが基調でカジュアルに着こなせます☆
胸元には困った表情をした「くまのプーさん」のプリントも。
プリントはパステル調の淡い色合いで施されています。
袖にはお友達の「ピグレット」と一緒に仲良くお昼寝をしている「くまのプーさん」の姿もプリントされています。
グーフィー
© Disney
「グーフィー」デザインの長袖Tシャツ。
黒が基調でシックな雰囲気☆
胸元にはご機嫌な表情でポーズをとる「グーフィー」とロゴがプリントされ、
袖には、今にも動き出しそうな元気いっぱいな「グーフィー」の姿がプリントされています。
黒地にビビッドなカラーのプリントが映えて可愛い！
それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインに。
＜素材アップ＞
身生地は肌ざわりのよい綿100%の天竺素材を使用しています。
それから、スカートスタイルとも
パンツスタイルとも相性が良いのもうれしい。
様々なコーディネートで重宝します。
ユニセックスなので男女でお揃いが楽しめるのも◎
寒くなったらイン使いもできる、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
