ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、寒くなったらイン使いもできる、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス長袖Tシャツ」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：2,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ロングシーズン活躍する長袖Tシャツ。

ベーシックなフォルムで着まわし力抜群です◎

また、左胸と左袖のキャラクタープリントがポイント！

そして袖口はリブ仕様でたくし上げやすいのも魅力的です。

デザインは「くまのプーさん」と「グーフィー」の2種類がラインナップ。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインの長袖Tシャツ。

グレーが基調でカジュアルに着こなせます☆

胸元には困った表情をした「くまのプーさん」のプリントも。

プリントはパステル調の淡い色合いで施されています。

袖にはお友達の「ピグレット」と一緒に仲良くお昼寝をしている「くまのプーさん」の姿もプリントされています。

グーフィー

「グーフィー」デザインの長袖Tシャツ。

黒が基調でシックな雰囲気☆

胸元にはご機嫌な表情でポーズをとる「グーフィー」とロゴがプリントされ、

袖には、今にも動き出しそうな元気いっぱいな「グーフィー」の姿がプリントされています。

黒地にビビッドなカラーのプリントが映えて可愛い！

それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインに。

＜素材アップ＞

身生地は肌ざわりのよい綿100%の天竺素材を使用しています。

それから、スカートスタイルとも

パンツスタイルとも相性が良いのもうれしい。

様々なコーディネートで重宝します。

ユニセックスなので男女でお揃いが楽しめるのも◎

寒くなったらイン使いもできる、ディズニーデザイン「ユニセックス長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

