¡¡Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö´´»öX¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ºÇ¶á°û¤ó¤ÀÄ¶ÂçÊª¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬Ì¾Å¹¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Î´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿©»ö²ñ¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¿·¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡õ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î´´»ö¤ÏÍò¡¦Ý¯°ææÆ¡£Å¹¤ÏÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö6¿Í¡¢¤à¤º¤¤¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡È¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î6Ì¾¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ëº´Æ£Î´ÂÀ¤¯¤ó¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¤¯¤ó¡£¸åÇÚ¤È¤«¤Í¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤«¡¢¾åÅÄ¡ÊÎµÌé¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¡£¶¦±é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤µ¤ó¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¹¤é¤¹¤é¤òÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤â¡¢Ý¯°æ¤Ï¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£
¡¡º£²ó¡¢Å¹Â¦¤¬Í½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤Ê¤®¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÀìÌçÅ¹¡Ö±·ÂÀÏº¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼6ÀÊ¤Î¾®¤µ¤ÊÅ¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Ã¤Ý¤ê¤È¤«¡¢¿Ä¿©¤Ã¤¿ÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°û¤ó¤À¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡ÖºÇ¶á°û¤ó¤À¤Î¤Ï¡ØÅç¹Ìºî¡Ù¤Î¹°·ó·û»ËÀèÀ¸¡×¤ÈÄ¶ÂçÊª¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²½³ØÈ¿±þÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡£¡Ê¸å¤Ï¡ËZeebra¤µ¤ó¡£¤º¤Ã¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÏÃ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÏ¢ÍíÀèÃÎ¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ý¯°æ¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÀèÃÎ¤Ã¤Æ¤ë·Ý¿Í¤µ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡£ÍµÈ¡Ê¹°¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ËÍµÈ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Ý¯°æ¤¬½¸¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¾®Æ½±ÑÆó¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²Î¼ê¤ÎZeebra¡¢¸ÞÎØ½ÀÆ»¤Ç»Ë¾åÍ£°ì¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÌîÂ¼Ãé¹¨»á¤Î5¿Í¤À¤Ã¤¿¡£