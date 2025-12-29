各地の朝番組アナ、年末に集結 『イチモニ！』福永裕梨アナ、『ドデスカ！』小松崎花菜アナ、『おは朝』岩本計介アナ、『アサデス。』宮本啓丞アナ
HTB北海道テレビ、メ〜テレ、ABCテレビ、KBCの朝の情報番組がタッグを組み、あす30日放送の特番『東野幸治のご当地“推しニュース”2025』（前8：00〜10：00 ※各局とも同時刻）に集結する。
【写真】阪神優勝記念『おは朝』岩本計介アナの等身大フィギュア
2022年から恒例の年末特番で、HTBは『イチモニ！』の福永裕梨アナ、メ〜テレは『ドデスカ！』の小松崎花菜アナ（※崎＝たつさき）、ABCは『おはよう朝日です』の岩本計介アナ、KBCは『アサデス。』の宮本啓丞アナが出演する。また、4回目を迎えてパワーアップし、新MCに東野幸治を迎える。
それぞれの番組で1年間に放送したニュースの中から、選りすぐりのイチオシネタを持ち寄り、2025年を振り返る。各地域で起こった1年間の話題の中から新MC・東野が太鼓判を押す「珠玉のニュース」は出てくるのか。
最初のテーマは「どうぶつ」。師走恒例の「今年の漢字」には「熊」が選ばれたが、HTB『イチモニ！』からはやはり“クマ”のニュースが届く。ABCは、今年6月に中国へ返還されたパンダのニュース。メ〜テレからは全国でここだけというラッコが見られる鳥羽水族館の話題。そして、KBCは犬の話題となり、九州では珍しい大雪のニュースを扱ったところ、雪の話題よりも一緒に映っていた犬の方が注目されてしまい、KBCのYouTubeチャンネルで約400万回も再生されている動画は必見。
このほか、「プロ野球」「新スポット」などをそれぞれの番組が紹介。各局のアナが話したいニュースを伝える「なんでもあり」テーマでは、メ〜テレ・小松崎アナが持ち込んだ“跳びにくい縄跳び”「とべないくん」でスタジオが大騒ぎとなる。
