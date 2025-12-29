ベンチの手すりの隙間が気になって仕方がないサモエドさん。入れるかな…？頭を突っ込んで…。あまりにも無謀であざと過ぎる挑戦が話題になっています。

悶絶必至、頬が緩んでしまうこと間違いなしのその光景は記事執筆時点で360万回を超えて表示されており、18万件のいいね、多くの反響の声が寄せられることとなりました。

【写真：どうしても『ベンチの隙間』が気になるサモエド犬→無謀な挑戦をして…まさかの表情】

ベンチの手すりが気になるサモエド犬

Xアカウント『@samoyed_dazs』に投稿されたのは、サモエド「ダッツ」くんのお姿。

この日も、飼い主さんと一緒にお散歩を楽しまれていたというダッツくん。立ち寄った公園のベンチの手すりが気になって仕方がない様子だったといいます。

なぜか頭を突っ込んで…無謀な挑戦をする光景に反響

輪っか状の手すりの隙間が気になるようで、『入れるかな…』『通れるかな…』と様子を伺っていたのだとか。

そして意を決してその隙間にふわふわでもこもこの頭をグイッと突っ込んでみると…あまりにもあざと可愛すぎる光景が爆誕することとなった模様。

黒い輪っか状の手すりが、真っ白でもふもふのダッツくんの頭にフィットし、まるでカチューシャを付けているかのようにも見えたのだそう。

ちょこんと揃えたおててにお顔を置いて、懸命に隙間にフィットしようとしていたというダッツくん。あまりにもあざと過ぎるその光景は多くの人々を悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「これはずるい！反則級の可愛さ」「きゃーーーかわいすぎーー」「絶対自分のこと子犬だと思ってますねｗ」「うあぁぁ可愛すぎるー」「無謀な挑戦可愛すぎ」「あざとい！あざといぞぉ！」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

生きたぬいぐるみのようなお姿が大人気

2023年1月28日生まれのダッツくんは、トラ模様の右耳がチャームポイントの男の子。モフモフでふわふわ、生きたぬいぐるみのようなお姿があまりにも愛くるしく、飼い主さんを含め日々たくさんの人々を悶絶させている罪な美青年。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすダッツくんのお姿は日々多くの人々にサモエドの魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@samoyed_dazs」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。