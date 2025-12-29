大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

７回目の出場となる、あいみょんは「ビーナスベルト」を披露する。全国で愛される歌声を今年もお茶の間に届ける。

報道陣から「慣れはないか」と聞かれると、「慣れはない気がします」とキッパリ。「本番になると、芸能人がいっぱいいるので、めっちゃミーハーです。『私、混ざっていいんかな』みたいな、侵入してるというか、そういう気持ちは最初の頃から変わってない」と笑顔を見せた。

１か月前には髪を約５０センチカット。「４年くらい前からヘアドネーションがしたくて、ずっと伸ばしていたんです。（１０）周年もあるので、このタイミングでいいかなっていう理由で切りました」と明かした。髪が短くなり生活も楽になったそうで、「めちゃくちゃ楽ですね。（お風呂後は）タオルドライだけで済ませてしまっていますが、大みそか前はちゃんとドライヤーしたいなと思います」と笑わせた。

ステージについては「今年もたくさんライブしましたけど、締めくくりになるので、見ている皆さんが楽しんでくれるようなステージにしたい」と意気込んだ。