俳優の石田純一（７１）の近影を息子が公開した。

２６日放送のＴＢＳ系「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）に俳優・いしだ壱成と親子で出演。加齢による外見の変化に悩む有名人が一流メイクアップアーティストの「若見え眉メイク」によって変身するコーナーに参加した。

石田は黒髪の七三分けヘア、カジュアルなダウンを着てさらに若々しい姿に。２０２２年３月にトルコで植毛手術を受けたと告白した壱成も放送後にインスタグラムで「先日、番組の企画で“若見えメイク”を施してもらった父と僕。記念に撮ってもらった写真がなんだか初々しい。笑」と２ショットをアップした。

２人の姿にネットは「カッコイイ！」「眉毛だけであんなに変わるのかって感じ」「イケメンで爽（さわ）やか」「二人とも若いまんま」「すごい若返り」「色々あったが 経済的にも 仕事的にも 親子的にも復活したようでとても嬉しい」「石田純一が年々東尾修に似てきてるのはなんで？」「石田純一、東尾に似てきてない？」「７１歳には見えない」「石田純一さんのキープ力凄（すご）いな」と驚いていた。

石田は現在の妻であるプロゴルファーでタレントの東尾理子と２００９年に結婚し、１男２女が誕生している。結婚当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。