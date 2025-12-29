¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÄëµþÂç²Ä»ù¡¢£°¡½£²¤Ç¶½¹ñ¤Ë´°ÇÔ¡¡ºÇ¸å¤ÏÈ¿·â¤âµÚ¤Ð¤º¡¡Ãç°æ´ÆÆÄ¡ÖÉé¤±¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£±²óÀï¡¡¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë£²¡½£°ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¡Ê£²£¹Æü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡£·Âç²ñÏ¢Â³£±£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ï£¶Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢£±²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£³²óÀï¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤Ë£²¡½£³¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡££Í£ÆÀÄÌÚ²Å¹¨¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é²ù¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµ»½ÑÎÏ¤Ç¾å²ó¤ë¶½¹ñ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï²¿¤È¤«Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë£²¼ºÅÀ¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï²¿ÅÙ¤«¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãç°æÀµ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê£Ç£Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡ËÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î°µÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶ÛÄ¥¤ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥¢¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¹¥µ¡¤Î¡Ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç·è¤á¤¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¡ÊÃÊ³¬¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯´ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤âÀï¤¤¡¢Éé¤±¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥²¡¼¥à¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÄëµþÂç²Ä»ù¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤è¤ê¤â¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¤Ç¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£