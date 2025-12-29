「第9回ももいろ歌合戦」曲順＆組分け発表 とき宣・≠MEら出演“60分超え”アイドルメドレー詳細も
【モデルプレス＝2025/12/29】12月31日午後1時からABEMAにて生放送される特別番組「第9回 ももいろ歌合戦」の曲順と組分けが発表された。
【写真】「第9回ももいろ歌合戦」曲順＆組分け一覧
この度、新たに超ときめき◆宣伝部（※◆：正確にはハートマーク）とT.M.Revolutionの出場が決定。また、当日の曲順と組分けが発表された。2025年初出場となるAiScReamはSNSを中心に大きな注目を集めた「愛◆スクリ〜ム！」、上田竜也は自身のソロ曲「Lollipop」、超ときめき◆宣伝部は「超最強」といった人気曲を披露するなど、出場者全組がそれぞれフル尺歌唱でパフォーマンスする。
また、過去最長の60分超えとなる「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」の詳細も発表。今回は、結成20周年を迎えたAKB48の名曲「RIVER」や「LOVEマシーン（モーニング娘。）」など平成の人気曲から、2025年話題を呼んだ「とくべチュ、して（＝LOVE）」「イイじゃん（M!LK）」などの人気曲まで、時代を超えて愛されるアイドルメドレーを届ける。さらに、上田、DEAN FUJIOKA、≠MEなどの出演も決定し、豪華アイドルや人気芸人らが令和の人気曲から平成バラエティを彩った「羞恥心」や「悲愴感」などの懐かしのヒット曲を披露。ここでしか見られない特別パフォーマンスになっている。
そして、特別コーナーも多数予定。2022年、2023年とサイコパスな玉井詩織がかが屋に無理難題を突きつけ、どんな手を使ってでも「ソロ歌唱」を手にするコントでお馴染み、玉井とかが屋によるコントユニット「たま屋」が2年ぶりの復活を果たす。また、「HAVE A MEKIMEKI TIME！」では、佐藤弘道やはいだしょうこ、速水けんたろう、森口博子、横山だいすけらとももクロが、体操で会場を盛り上げる。初出場のしなこも参加し、SNSで子どもたちを中心に人気を誇る楽曲「歯ラ歯ラ」を披露。2年目の実施となる「れにちゃんの後半戦いってみよう！2025」のほか、次世代スターを紹介する「私のイチオシ SHOW CASE 2025」では、女子プロレスラーのウナギ・サヤカが「ノールール時限爆弾デスマッチ」を繰り広げるなど、歌合戦の枠を超えたバラエティ豊かなコーナーを予定している。（modelpress編集部）
【名誉会長（［］内は出場回数）】
五木ひろし［5］
【総合司会】
鈴木拓（ドランクドラゴン）［初］
【チーム分け】
週末ヒロインももいろクローバーZ
紅組：玉井詩織、高城れに
白組：百田夏菜子、佐々木彩夏
【出場者（50音順）】
相川暖花（SKE48）［初］
AiScReam［初］
iLiFE!［2］
AMEFURASSHI［5］
飯塚悟志（東京03）［8］
いぎなり東北産［5］
一之森大湖［初］
上田竜也［初］
VOKSY DAYS［初］
ukka［3］
ウナギ・サヤカ［初］
ウマ娘 プリティーダービー［5］
大江裕［3］
岡田将生［7］
かが屋［3］
氣志團［9］
きゅるりんってしてみて［初］
清野茂樹［6］
キンタロー。［初］
クロちゃん（安田大サーカス）［初］
コレサワ［初］
さだまさし［9］
佐藤弘道［2］
しなこ［初］
島津亜矢［2］
笑福亭鶴瓶［9］
私立恵比寿中学［7］
水前寺清子［9］
スタプラ研究生［3］
Straight Angeli［初］
セカンドバッカー［初］
高井千帆［初］
高橋みなみ［初］
ちぃたん☆［3］
chay［初］
超ときめき◆宣伝部［6］
超特急［3］
千綿偉功［初］
T.M.Revolution［3］
DEAN FUJIOKA［初］
DXTEEN［初］
東京女子流［8］
東京ホテイソン［5］
土佐兄弟［4］
≒JOY［初］
≠ME［3］
はいだしょうこ［初］
HYDE［5］
ばってん少女隊［初］
花柳糸之社中［9］
パペットスンスン［初］
速水けんたろう［初］
ハラミちゃん［3］
パンダドラゴン［初］
ふたりはメリーバッドエンド［初］
平成フラミンゴ［初］
宝鐘マリン［2］
布袋寅泰［3］
堀内孝雄［初］
MAZZEL［初］
松崎しげる［8］
松本明子［9］
豆柴の大群［初］
マルシィ［初］
MISS MERCY［初］
宮本佳林［2］
森口博子［9］
山口智充［初］
UNIS［2］
横山だいすけ［初］
龍宮城［3］
琳子［初］
LumiUnion［初］
@onefive［初］
【Not Sponsored 記事】
