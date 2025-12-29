2児の母・佐々木希、子供への愛情たっぷり手編み帽子公開「クオリティ高い」「サイズ感が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】女優の佐々木希が12月28日、自身のInstagramを更新。子供のために手編みした帽子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・37歳国民的女優「暖かそうで素敵」子供のための手編み帽子
佐々木は「寒くなったから、子供の帽子を編みました」と綴り、ブルーとホワイトの2種類のニット帽が並んだ写真を投稿。丁寧に編み込まれた温もり溢れる作品を披露した。また、撮影現場と思われる屋外で、ストーブに当たりながら編み物をする動画も公開されている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「サイズ感が可愛い」「愛情たっぷりで心温まる」「帽子を被るお子さんを想像してほっこりした」「忙しい合間に手編みなんて尊敬」「暖かそうで素敵」「可愛い作品」などと反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
◆佐々木希、子供への手編み帽子を披露
◆佐々木希の手編み作品に反響
