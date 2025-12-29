タレント上沼恵美子（70）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。息子に出した“結婚相手の条件”を明かした。

息子の妻を敢えて自宅に招くことがないという上沼。「家に来たのはキキとベベが死んだ時だけ、お焼香に来てもらって。それも早よ帰ってもらったけど、大好きやねん、綺麗な嫁さんなんで」と、大事にしていることを打ち明けた。

そして「私が息子に言うてたのは、“嫁さんをもらってもいいけど綺麗な人にしてね”“ブサイク嫁は嫌よ”」と結婚条件を明かし、「なぜかって言うと、何を買ってあげても似合わへんでしょ、ブサイクは。もうハッキリ言わせてもらうわ」と断った。

さらに「アクセサリーもセーターもブラウスも似合わへんやん」と上沼。「くびれがあって綺麗な顔で“女優さんみたいな感じ”って言うててん」と続け、「冗談で言うててんけど、びっくりしたな、会うた時。博多人形、フランス人形。そのまんま今でも綺麗」と褒めちぎった。

そして「こないだ東京に仕事で行って、ちょっと時間があって品川で食事をしてたら来てくれてね、駅まで」と回想。「“お母さんとこの頃会えてないから”って、ルイヴィトンのキャップをクリスマスプレゼントにくれた」と明かし、「綺麗な子や、やっぱり」と絶賛した。

そのため「お小遣いをあげましたよね、ドカンと。ヴィトンの帽子やと5つぐらい買える値段」と明かすと、共演者からは驚きの声が。「ニットのね、かわいいのをいただきました。そういう関係が長持ちするの、他人行儀やけど他人行儀がいいの。そんなんおかしいねんて、嫁姑が仲いいなんて。不自然！」といい、「（呼び捨ては）絶対にしないね。私は」と語っていた。