【紅白リハ】あいみょん、大胆イメチェン “50センチ断髪”の理由明かす「どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいなって（笑）」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
7回目の出場となるあいみょんが、報道陣の取材に応じた。トレードマークだったロングヘアを「50センチほど」カットし、さっぱりとしたショートカット姿を披露。「4年前くらいからヘアドネーションをしたくて伸ばしていた。どうせ伸ばすならいっぱい寄付したいなって（笑）。10周年でもあったので、このタイミングで切りました」と理由を明かした。
【全身ショット】可愛い⋯50センチもバッサリ！黒髪ショートで登場したあいみょん
続けて「めちゃくちゃ楽」と笑顔を見せ、「ドライヤーも使ってなくて、タオルドライだけで済ませていますが、紅白の本番前にはしっかりドライヤーで乾かしたいです（笑）」と軽やかに語った。
本番のステージでは「ビーナスベルト」を披露する予定。「毎年、自分にそれに見合った活動ができたか考えるきっかけになるのが紅白ですし、年末最後の歌唱になるので、締めくくりとして見てくださっている皆さんが楽しんでくれるステージにできたら」と意気込みを口にした。
また、デビューからの歩みについては「デビューして9年が経ち、10周年目。もう新人ではないですし、かといって自分で中堅と言うのも恥ずかしい（笑）。自分の立ち位置がどうなのか、自分でも分かってないです（笑）」と率直な心境を吐露。30歳を迎えた一年を振り返り、「無知であることも怖い。もっと学ばなきゃという変化があった一年です」と、さらなる成長への思いを語った。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
