◇全日本総合バドミントン選手権 第5日（2025年12月29日 東京・京王アリーナTOKYO）

各種目の準決勝が行われた。混合ダブルスは、緑川大輝（NTT東日本）松山奈未（再春館製薬所）組と渡辺勇大（J―POWER）田口真彩（ACT SAIKYO）組が勝ち、30日の決勝でともに初優勝を懸けて対戦する。松山はパリ五輪女子ダブルスで銅メダル、渡辺は東京、パリ五輪混合ダブルスで銅メダルを獲得しており、決勝は五輪メダリスト対決となった。

女子シングルスは、連覇を目指す宮崎友花（ACT SAIKYO）が、優勝5度の奥原希望（東京都協会）に21―15、21―17でストレート勝ち。水津愛美（ACT SAIKYO）を21―7、21―15で退けた優勝3度の山口茜（再春館製薬所）との決勝となった。

男子シングルスは、武井凜生が田中湧士（ともにNTT東日本）にストレート勝ち。奈良岡功大（NTT東日本）は西本拳太（ジェイテクト）を21―19、6―21、21―17で破り、両者はともに初優勝を懸けて決勝を戦う。

女子ダブルスは志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（BIPROGY）の五輪メダリストペアが21―14、20―22、21―8で勝ち、決勝進出。福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり相模原）組がケガで準決勝を棄権して不戦勝となった榎本絢子（ヨネックス）広田彩花（岐阜Bluvic）組と対戦する。

男子ダブルスは、岡村洋輝・三橋健也（BIPROGY）組と、山下恭平・緑川大輝（NTT東日本）組が決勝で対決する。