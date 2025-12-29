中国の王毅外交部長、カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外相と会談

王毅中国共産党中央政治局委員・外交部長は12月28日、雲南省玉溪市でカンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務協力大臣と会談しました。

王外交部長は会談で、「中国はカンボジア・タイ国境での緊迫した情勢に強い関心を寄せており、一貫して和解を呼びかけ、話し合いを促してきた。関係各国が共に努力した結果、カンボジアとタイの両軍は停戦合意に達し、平和回復に向けて重要な一歩を踏み出した。中国はこれを歓迎する。これは両国民の共通の願いを反映するとともに、地域諸国が待ち望んでいたもので、この合意は、関係各方面からも支持されるものと確信している」と述べました。



プラック・ソコン副首相兼外務協力大臣は、「中国が紛争解決に積極的な役割を果たしたことを高く評価する。中国および関係各方面の共同の努力によって両国軍は停戦合意に署名した。カンボジアは、次の段階としてタイ側と共に停戦合意の完全履行に努めていく」と述べました。

双方はまた、中国とカンボジアの2国間関係についても意見を交換しました。カンボジア側は、自国の発展に対する中国の支援と協力に感謝の意を表明し、「中国は最も頼りにでき、信頼できるパートナーである」と評価しました。（提供/CRI）