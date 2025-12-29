80Ç¯Âå¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤Æ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤È·ëº§¡Ä67ºÐ¾®ÎÓÌÀ»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤½¤¦¡×
ÀÖ¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡õ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬à¶âºÊá¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢67ºÐ½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤¢¤Î¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Î¤¢¤Î²ÎÀ¼¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·¯¤¬²Î¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¾®ÎÓÌÀ»Ò¡£11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¡õ²ÎÍØÈÖÁÈ¡ÖÄáÉÓ¤Î¤¨¤¨²Î¤ä¤Ê¤¡¡×(BS11)¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÖ¥Ô¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ÷¤á¤¿¥ì¥¤¥ä¡¼¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÇö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤Æ -Fall in love-¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡¢Æ´¤ì¤Î²Î¼ê¤Î²Ã»³Íº»°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ò¤·¤¿»þ¤Î¼ºÇÔÃÌ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÉ×¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÅö»þ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Çº£¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¡ØMIND GAME¡Ù¤ò²Î¾§¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤¦10²ó°Ì¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¾®ÎÓ¤Ï1985Ç¯¤Ë¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤Æ -Fall in love-¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¶âÍËÆü¤ÎºÊ¤¿¤Á¤ØIII Îø¤Ë¤ª¤Á¤Æ¡×(TBS¡¢85Ç¯)¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Í²ñ·×»Î¤È·ëº§¤·¤¿¡£