HYBE各レーベル、誹謗中傷・住居侵入などへの法的対応を報告「敬意と配慮ある行動を」 BTS、SEVENTEENら各所属レーベルが声明
BTSが所属する「BIGHIT MUSIC」、SEVENTEENらが所属する「PLEDIS」などを擁するHYBE MUSIC GROUPが29日、各グループの公式ファンコミニティ「Weverse」を通じ、アーティストへの権利侵害に対する法的対応の進捗を発表した。
BIGHIT MUSICは「2025年第4四半期において、ファンの皆さまからの通報および当社による国内オンラインコミュニティ、音楽サイト、ならびに海外SNSなどに対するモニタリングを通じて特定された、当社アーティストに関する悪質な投稿の作成者に対し、法的措置を開始しました」と報告し、「オンラインコミュニティにおいて当社アーティストを侮辱する内容を投稿した個人に対し、すでに罰金刑が科されたことをご報告いたします。現在捜査中の案件についても、刑事処罰が確実に行われるよう最善を尽くしてまいります」と伝えた。
続けて、「近頃、アーティストの居住地周辺において、不法行為、居住地への接近行為、ストーキングなどの深刻な権利侵害事案が繰り返し発生しています」とし、「当社は、これらの事案が確認され次第、速やかに警察へ通報し、捜査に必要な資料を提供するなど、積極的に協力しています。検察は、これらの一部の事案について略式命令を請求しています」と報告した。
同社は「敬意と配慮ある行動をもって応援していただきますようお願いいたします」とし、「当社は今後も、アーティストを保護するための対策を一層強化し、さらなる取り組みを進めてまいります」と結んだ。
【発表全文】
お知らせ
「アーティスト権利侵害に対する法的対応に関する進捗のご案内（12月29日）」
こんにちは。
BIGHIT MUSICです。
当社は2024年第4四半期において、ファンの皆さまからの通報および当社による国内オンラインコミュニティ、音楽サイト、ならびに海外SNSなどに対するモニタリングを通じて特定された、当社アーティストに関する悪質な投稿の作成者に対し、法的措置を開始しました。
当社は、アーティストに対する名誉毀損や侮辱的表現、虚偽情報に基づく噂の生成・拡散、AIを利用した虚偽情報の操作および流布といった悪質行為に対し、いかなる妥協や寛容もなく法的対応を行う方針を堅持しています。こうした取り組みの一環として、オンラインコミュニティにおいて当社アーティストを侮辱する内容を投稿した個人に対し、すでに罰金刑が科されたことをご報告いたします。現在捜査中の案件についても、刑事処罰が確実に行われるよう最善を尽くしてまいります。
また、近頃、アーティストの居住地周辺において、不法行為、居住地への接近行為、ストーキングなどの深刻な権利侵害事案が繰り返し発生しています。当社は、これらの事案が確認され次第、速やかに警察へ通報し、捜査に必要な資料を提供するなど、積極的に協力しています。検察は、これらの一部の事案について略式命令を請求しています。
アーティストの居住地への無断訪問、つきまとい、居住地付近での待機や監視、居住地の撮影など、プライバシーや安全を脅かす行為、また私生活に関する名誉毀損や悪質な投稿、虚偽の噂の作成・拡散は、すべて刑事処罰の対象となります。特に、許可なくアーティストの居住地付近に物品を置く行為もストーキングに該当します。こうした行為はアーティストに深刻な精神的苦痛を与えるものであり、いかなる理由があっても決して容認されるものではありません。当社は今後も、アーティストのプライバシーと安全を脅かすすべての行為に対し、最も厳格な姿勢で対応してまいります。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。アーティストの安全とプライバシーを守ることは、健全なファン文化の基本です。アーティストの私的空間を訪れたり、居住地を撮影・確認しようとする行為は、法的処罰の対象となるだけでなく、アーティストに大きな不安とストレスを与えます。どうか、敬意と配慮ある行動をもって応援していただきますようお願いいたします。
BTSへの変わらぬご愛顧とご声援に、心より感謝申し上げます。
当社は今後も、アーティストを保護するための対策を一層強化し、さらなる取り組みを進めてまいります。
ありがとうございます。
BIGHIT MUSIC
