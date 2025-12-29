「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２９日、平塚）

開催２日目は今年の陸上・世界選手権（世界陸上）に女子１００メートル障害に出場した中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝と、田中佑美（２７）＝富士通＝が来場。２Ｒ発売中にログステージで行われたトークショーに出演した。

競輪ファンだけでなく、陸上競技ファンも多く詰めかけ、ステージ前はかなりの混雑に。２人が登場すると観客から大拍手。いい雰囲気でトークショーが進行された。

中島、田中ともにトークショーは「あまり経験がない」とのことだが、２人の冗舌ぶりに観客からは笑みがこぼれる。同じ競技とあってＭＣからは「ライバルで普段はバチバチ？」と問われると、中島は「同じ関西（中島は兵庫県、田中は大阪府出身）ですから。関西弁で話すことが多いです」と関係はいいようだ。

２人ともレモンガススタジアム平塚で競技の経験がある。田中は「大学時代に来ました。東横インに宿泊しましたよ。お世話になりました」と語っていた。

２人にとっては応援はかなりの追い風になるらしく、中島は「今後もよろしくお願いします」とファンに頭を下げ、陸上は現在オフシーズンで「土台作りですね。この時季にしっかりと鍛えないと…」と話していた。

２週間ほど前にロングヘアをバッサリと切った田中は、競輪界に仲良しが２人いることを明かす。「１人は大学４年間を過ごした同級生の西田美菜さん。１２８期生の選手です。カラオケに行って曲と曲の間に『私、競輪学校（日本競輪選手養成所）に入る』って言われたんですよ。そこから選手になってすごいですね。尊敬しています」と、同級生からガールズケイリンのレーサーが誕生したことを喜んでいた。「もう１人は太田りゆ選手。（昨年の）パリ五輪で（競技は違うが）同じ日に敗者復活戦から準決勝に進出したんです。それが縁で対談もしました」とオリンピアン同士の仲を明かした。

この日はガールズグランプリ２０２５が開催される。優勝賞金１５３０万円（副賞込み）の大一番。注目選手を問われると、中島は「佐藤水菜選手です。私の情報源はＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）なんです。競輪って検索すると佐藤選手がたくさん出てきたので」と言うと、田中は「競輪専門紙を隅から隅まで読みました。私は児玉碧衣選手ですね。大一番で新車に替えるのは勇気が要りますよ。私たちならシューズを直前に替えるようなものですから。心意気を買いました」とアツく語った。トークショー最後は陸上競技に関する質問を受け、２人は真剣に回答していた。