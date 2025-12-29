女性グループ「Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」や「Ｅ―ｇｉｒｌｓ」で活躍したモデルの藤井夏恋が、夫婦ショットを披露し注目を浴びている。

２９日までにインスタグラムで「Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ ｂｙ Ｌｅｓｌｉｅ Ｋｅｅ」と書き始めた藤井。「結婚の記念として撮影していただいた、大切な一枚。結婚式の披露宴では、ウェルカムボードとしても使わせていただきました」とつづり、夫でロックバンド「Ｉ Ｄｏｎ’ｔＬｉｋｅ Ｍｏｎｄａｙｓ．」のボーカル・ＹＵとのモノクロの夫婦ショットをアップした。

「私たち二人とも、昔からお世話になっているご縁もあり、当日はスピーチも担当してくださりました。愛にあふれ、その場の空気まで自然と明るくしてくれる、とてもハッピーであたたかい存在です。ヘアメイクは、Ｔｏｍｏｃａさんにお願いしました。この撮影の際も安心してすべてをお任せでき、特別な節目を穏やかな気持ちで迎えることができました。お二人の、愛のあるお気持ちに心から感謝です」と続けた。

この投稿にファンからは「素敵過ぎて泣けてきた〜」「憧れのご夫婦です」「白黒の光と陰影がここまで映えるお二人の美しさ。本当に素敵です」「末永くお幸せに！」「愛が伝わってきます」などのコメントがあがっている。

二人は２０２４年１２月に結婚を発表した。