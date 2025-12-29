東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

日銀主な意見（12月18日-19日開催分）

このままの金融環境では物価上昇持続するため次回会合待つリスク大きい

今後も適切なタイミングでの金融緩和度合いの調整が必要

日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準

0.75%に引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス、緩和の範囲内の調整

ビハインドザカーブになることを回避すべく着実な利上げが望ましい

これまでの利上げで経済物価への影響ほとんどない、中立金利水準までかなりの距離

企業の価格設定行動の積極化や為替の影響もあり物価の上昇は粘着的

内閣府「設備投資や企業収益等の今後の動向を十分注視する必要がある」と慎重意見



【その他】

トランプ米大統領

ゼレンスキー大統領との協議で大きな進展あった

合意は非常に近い、90%は合意している

プーチン大統領とも2時間半にわたり電話で話した



イラン大統領

イランは米国イスラエル欧州と前例のない「全面戦争」状態にある

数十万人が死亡した1980年代のイラン-イラク戦争よりも悪い状況

西側諸国はイランが自立することを望んでいない



【中国】

当局者が人民元の上昇続くと予想すべきではないと警告（上海証券報）

元の大幅上昇許容していない、上昇防ぐための十分な政策手段持っている

最近の元高は主にドル安が要因、ドルは再び上昇する可能性がある



中国財政省

先端的製造業や技術革新などに対する的を絞った投資拡大を約束

成長の原動力である内需を支えるため家計所得増加と消費刺激に取り組む

