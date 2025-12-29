¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×ÂÇÅÝ¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¼«¿®
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¡Ê29Æü¡¦ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè15»î¹ç¤Ç¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤àÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡¢2Æü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ºÇ¶¯²¦¼Ô¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛºÇ¶¯²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡ÖÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢½é¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â¸½
¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÏºòÇ¯6·î¤ËRIZIN¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇKO¾¡Íø¤òÎÌ»º¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Î¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¼¤·¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¡£9·î¤Î¡ØRIZIN.51¡Ù¤Î½éËÉ±ÒÀï¤Ç¤â¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤òÉÃ»¦KO¤·¡¢²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤âÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÄ«ÁÒ¤ÏRIZIN¤Î10¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤È¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤Î¡ØRIZIN AWARD¡Ù¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î³ÊÆ®µ»¿Íµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤¿No.1¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡£ºòÇ¯7·î¤ËÊ¿ËÜÏ¡¤ËÇÔ¤ì¤Æ°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Éüµ¢¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤È¸µ²¦¼Ô¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥ë¥ÈÄ©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥í15Àï15¾¡¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢²½¤±Êª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Ä«ÁÒ¤À¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ø¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Íø¤ØÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç·èÄê²ñ¸«¤È¸ø³«Îý½¬¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È2ÅÙÂÐÌÌ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾å¤Î³¬µé¤ÈÎý½¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¬¸ü¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼«¿È¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²áµî¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁÈ¤ß¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¤âÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤ÏRIZIN¤ÇºÇÄ¹¤Ç¤â2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤·¤«Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹´üÀï¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ê¾¡Íø¤Î³ÎÎ©¤â¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖÂÎÎÏ¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â±þ¤¸¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÏÍèÇ¯¤«¤é²þ½¤´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹¤±¤ì¤Ð2Ç¯¤Û¤ÉÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀï¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¯¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ç»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆþ¾ì¤«¤éÂ¾¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤ÆÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
