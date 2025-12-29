Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¡¢Æ±¹»½é¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¡ªµþÅÔ¡¦Åì»³¤ËÂçº¹¤Ç°µ¾¡¤·¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±Åß¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀïÀ©¤¹
¢£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò·è¾¡¡¡ Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê 97¡¼71 Åì»³¡Ê29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¡Ø¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬¡¢Åì»³¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤ò97¡¼71¤Ç²¼¤·¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Ï1²óÀï¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ò84¡Ý41¡¢2²óÀï¤Ç¤Ï±©¹õ¡Ê»³·Á¡Ë¤ò99¡Ý62¡¢3²óÀï¤Î³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡¡ËÀï¤â77¡Ý75¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë81¡Ý67¤Ç¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤âÄ»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤ò69¡Ý66¤ÇÇË¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¢Åß¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡£Âè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë½øÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÇÊ¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Î1Ç¯À¸¡¦ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤áÇÈ¤Ë¾è¤ë¡£Â®¹¶¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤¬25¡Ý13¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
Âè2Q¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¹¥Ä´¡£Áê¼ê¥·¥å¡¼¥È¤ò´°Á´¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¸Ä¿Íµ»¤ä¥À¥ó¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤äÝ¯°æ¾ÈÂç¡Ê1Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á3¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¡£¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÅì»³¤ò°µÅÝ¤·¡¢55¡Ý37¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Âè3Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅÄ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦±ÝÌÚÍþ²¢¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¹¶·â¤òÂ³¤±¤ëÊ¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¡£Åì»³¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢76¡Ý56¤ÈÊ¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤¬20ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ºÇ½ªÂè4Q¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Âè4Q¤â±ÝÌÚ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3ËÜÂ³¤±¤Æ·è¤á¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç8ËÜÃæ6ËÜ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Î¾¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¡£¤½¤Î¸å¤âÁÇÁá¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤«¤é¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢ÇòÃ«¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬ÂçÉíÂç¹ê¤¬°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¡¢Åì»³¤ò²¼¤·¹â¹»ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£