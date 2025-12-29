¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ»÷¤¹¤®¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦Æ»µÙÏ¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡ÊÆ¡¦Âç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸µºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ»µÙÏ¡¡Ê17¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥â¥Ç¥ë¡¦Æ»µÙÏ¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤È¡£¡×¤È°ì¸À¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ»÷¤¹¤®w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»µÙ¤Ï2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£25Ç¯1·î¤Ë¤ÏSPUR3·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï¼Ó±É»Ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ó±É»Ò¤Ï07Ç¯11·î¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È·ëº§¡£08Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢12Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥â¥Ç¥ë¡¦Æ»µÙÏ¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÆ»µÙÏ¡¤µ¤ó¤È¡£¡×¤È°ì¸À¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿2¿Í¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°äÅÁ»Ò¶¯¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ»÷¤¹¤®w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»µÙ¤Ï2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£25Ç¯1·î¤Ë¤ÏSPUR3·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï¼Ó±É»Ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Ó±É»Ò¤Ï07Ç¯11·î¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤È·ëº§¡£08Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢12Ç¯1·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£