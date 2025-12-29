◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)

女子ダブルスでは志田千陽選手・五十嵐有紗選手ペアが決勝に駒を進めました。“シダマツ”＆“ワタガシ”として、別のペアでそれぞれパリ五輪銅メダルに輝いた志田・五十嵐ペアは保原彩夏選手・廣上瑠依選手ペアと対戦。第1ゲームは五十嵐選手の10連続得点でリードを広げ奪うも、第2ゲームは終盤に5連続ポイントで追いつかれ16-16の同点に。先に志田・五十嵐ペアがゲームポイントを奪うも逆転されゲームを落とします。第3ゲームは奮起した志田・五十嵐ペアがポイントを着実につかみ2-1(21-14、20-22、21ｰ8)で勝利しました。

年間ポイント上位8組のみが出場するワールドツアーファイナルズで準優勝を果たした福島由紀選手・松本麻佑選手ペアの“フクマツ”ペアはストレート勝利で勝ち上がってきましたが、準決勝前に棄権。これにより決勝には櫻本絢子選手・廣田彩花選手ペアが進みました。

五十嵐選手と櫻本選手は昨年ペアとして今大会に出場。決勝で志田選手と松山奈未選手のシダマツペアに敗れていました。

決勝は明日30日になります。