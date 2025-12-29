¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬½é¤Î2Ï¢ÇÆÃ£À®¡¡º´Æ£Æä¤òÍÊ¤¹¤ëÅì»³¤ò°µÅÝ¡¡±ÝÌÚÍþ²¢¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î22ÆÀÅÀ
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 ·è¾¡ Ê¡²¬ÂçÂç¹ê(Ê¡²¬) 97-71Åì»³(µþÅÔ)(29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤ÎÃË»Ò¡¦·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó²¦¼Ô¡¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê(Ê¡²¬)¤È5Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÅì»³(µþÅÔ)¤ÎÂÐÀï¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼½øÈ×¤ÏÅì»³¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¦ËÜÅÄÉù°ÊÁª¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¾¡Ëôå«Áª¼ê¤¬¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ò¤ï¤·¥´¡¼¥ë¤ËÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Åì»³¤ÏÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î·ä¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤º¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¤òµö¤¹¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¡¢¾Ç¤ê¤«¤é¤«¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì»³¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£ÆäÁª¼ê¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢25-13¤È12ÅÀº¹¤ÇÂè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤âÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì»³¤âÈ¿·â¡£º´Æ£ÆäÁª¼ê¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¤ËÂ³¤±¤Æ¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍ¤Êü¤·¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Þ¡¼¥¯¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ºÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯3P¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¡¢55-37¤ÇÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤¬³«¤¡¢20ÅÀº¹¤Ç½ªÎ»¡£ºÇ½ªÂè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î3Ç¯À¸¡¦±ÝÌÚÍþ²¢Áª¼ê¤¬6ËÜÌÜ¤Î3P¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÁØ¤Î¸ü¤¤Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï¸òÂå¤â¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é·Ú²÷¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·ÑÂ³¡£97-71¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬¥Á¡¼¥à½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£