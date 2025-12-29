「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、ウェザーニューズ<4825.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２６日の取引終了後に発表した１１月中間期連結決算が売上高１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益２２億６８００万円（同３５．３％増）、純利益１６億３８００万円（同４４．４％増）となり、売上高及び各段階利益で中間決算として過去最高を更新した。アプリ・ＳＮＳのユーザー数の増加に伴いサブスクリプションと広告による売り上げが増えたほか、法人向けはエネルギー市場に加え、建設・物流・工場などの新市場での拡販が進行。費用面では販促費が縮小し大幅増益に寄与した。なお、２６年５月期通期業績予想は、売上高２５０億円（前期比６．４％増）、営業利益５０億円（同１０．７％増）、純利益３５億円（同１２．４％増）の従来見通しを据え置いている。



あわせて、２月２８日を基準日として１株を２株に分割すると発表。また、今期の年間配当に関して、記念配当を上乗せして配当性向１００％を目安に実施する予定だと公表した。記念配当は現時点で具体的な金額は未定であるものの、通期業績予想を鑑みた試算では株式分割後ベースで３０～３５円になると見込む。



これらを好感する形で、この日の同社株は一時前週末比５８０円（１５．６％）高の４２９５円に上昇。その後も概ね４１００円台で推移しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



