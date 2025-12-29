清水が退団DF監物拓歩の所属先決定を報告
清水エスパルスは29日、2025シーズンまで所属していたDF監物拓歩(25)が福山シティFC(中国リーグ)へ加入することを発表した。
静岡県出身の監物は清水ユースから早稲田大を経由し、2023年に清水トップチームへ加入。リーグ戦の出場はなく、今月12日に契約満了が発表されていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF監物拓歩
(けんもつ・たくむ)
■生年月日
2000年6月2日(25歳)
■出身地
静岡県伊豆の国市
■身長/体重
188cm/83kg
■経歴
長岡SSS-清水Jrユース-清水ユース-早稲田大-清水
■代表・選抜歴
U-15・16・17日本代表、デンソーカップチャレンジサッカー関東A選抜
■出場歴
リーグカップ:3試合
