　清水エスパルスは29日、2025シーズンまで所属していたDF監物拓歩(25)が福山シティFC(中国リーグ)へ加入することを発表した。

　静岡県出身の監物は清水ユースから早稲田大を経由し、2023年に清水トップチームへ加入。リーグ戦の出場はなく、今月12日に契約満了が発表されていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●DF監物拓歩

(けんもつ・たくむ)

■生年月日

2000年6月2日(25歳)

■出身地

静岡県伊豆の国市

■身長/体重

188cm/83kg

■経歴

長岡SSS-清水Jrユース-清水ユース-早稲田大-清水

■代表・選抜歴

U-15・16・17日本代表、デンソーカップチャレンジサッカー関東A選抜

■出場歴

リーグカップ:3試合