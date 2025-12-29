ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス

日付：2025年12月29日（月）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 125 - 101 サクラメント・キングス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし30-24で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び68-53で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び99-80で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び125-101で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:14出場、12得点、1アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

