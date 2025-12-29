【NBA試合速報】2025年12月29日（月） ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス
ロサンゼルス・レイカーズ vs サクラメント・キングス
日付：2025年12月29日（月）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 125 - 101 サクラメント・キングス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対サクラメント・キングスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし30-24で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び68-53で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び99-80で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び125-101で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:14出場、12得点、1アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-29 14:25:06 更新