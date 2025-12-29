キリンビールの公式Xにて、「キリンビール 晴れ風」の目黒蓮（Snow Man）の広告ビジュアルが、全国の空港で掲出されていることが明かされ、ファンの間で注目を集めている。

【画像】和装に身を包んだ目黒蓮の「晴れ風」広告ビジュアル／目黒蓮「晴れ風」CMオフショット

■空港に現れた目黒蓮の“晴れ風”ビジュアルに視線集中

公開された写真（中部国際空港）には、目黒の広告ビジュアルが空港ロビーに設置された大型ビジョンに映し出された様子が収められている。

ベンチが並ぶ広々とした空間の中で、ひときわ目を引くのが、ビールグラスを手にやさしく微笑む目黒の姿だ。

落ち着いた色味の和装に身を包み、透明感のある笑顔でグラスを掲げる姿は、晴れやかな空気感をまとった印象。思わず足を止めて見入ってしまう存在感がある。

背景のブルーとゴールドの配色も相まって、年末年始の空港という場所にふさわしい特別感を演出している。

■年末年始の空港で楽しめる特別な1枚

この広告は、全国12の空港で掲出されており、期間は2025年12月29日から2026年1月5日まで。帰省や旅行で空港を訪れる人々を、目黒が晴れやかな表情で迎えるビジュアルとなっている。

SNSでは「爽やかすぎる」「笑顔が最高すぎる」「和装もかっこいい」「ビジュが優勝」「縁起が良さそう」「空港で会えるの楽しみ」「晴れやかな表情」といった声が相次いで寄せられている。

■目黒蓮「キリンビール 晴れ風」CMオフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/