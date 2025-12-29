「昔の白黒アニメーションっぽい雰囲気を再現したくて練習しておりましたわよ」というコメントと共に投稿された動画が、SNSで大きな話題となっている。

【映像】“走るガンガー”になる瞬間（実際の映像）

驚いて、オーバーに目玉が飛び出すキャラクター。そこから急に、正面を向いてぬるぬると走りだす、コミカルな作品となっている。このように正面を向いて走るアニメーションは、インターネット上で、「走るガンガー」「止まらないオルガ」などのミームとして浸透しているネタのひとつ。大昔の白黒アニメの雰囲気を忠実に再現しているだけに、そこからの急激な転調が笑いを誘う映像だ。

投稿者である、通称「岩石巨人」さんは、ほかにも、ノスタルジーな雰囲気とユニークなアイデアを組み合わせた映像作品で話題を呼んでいる。今回の作品の狙いを尋ねると「時代のギャップを短時間で引き起こし、混乱させたいといった念で作っておりました」と答えてくれた。

この投稿は2300万件以上表示され、「いきなりアレの走り方し始めて笑ったw」「流石に予想外すぎて声出して笑った」「トランスフォームが滑らかすぎる」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）