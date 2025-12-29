◇NBA レイカーズ125ー101キングス（2025年12月28日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地キングス戦に先発出場。豪快なワンハンドダンクや3Pシュートを決めるなど12得点。チームもルカ・ドンチッチとレブロン・ジェームズで58得点を奪って完勝。連敗を3で止めた。

「自分たちの士気はすごく高くなった。たくさん話し合ったから、みんなうまく対応できたと思う」

ドンチッチは納得した表情で総括した。

前回の試合となった25日（日本時間26日）の本拠地ロケッツ戦で完敗。クリスマスゲームで敗れて今季初の3連敗を喫した。

その後、チームは緊急ミーティングを実施。JJ・レディックHCは「レブロンが戻ってきてから、我々の攻撃は組織性を欠いている。無計画な攻撃が多すぎる。これは私の責任だ。守備の明確さ、役割の明確さ、そして攻撃の組織性が問題だ。オフェンスでランダムなポゼッションが多すぎる」と修正点を挙げた。

連敗脱出へチームは前半から躍動。ドンチッチが前半だけで24得点の大暴れもあり、前半68―53とリードして折り返した。後半も勢いは止まらず。ドンチッチがチーム最多34得点7アシスト5リバウンドの大活躍。続いてレブロンも24得点。そしてケガ人の影響でこの日からローテーション選手となった2WAY契約のニック・スミスJr.が21得点をマークした。チームも完勝で連敗を止めた。

レブロンとともに58得点を奪ったことについては「自分たちにできることを示す必要がある。そうすればチームはついてきます。責任は確かに自分たち2人にありますが、今日は全員が集中していたことを示す良い例だったと思います」と語った。

さらに「周りをもっと関与させようとしている。ボールを共有して、動かすことが大切。それは自分たちにとって良いこと」と全員をバスケの考えを示した。

この日、途中出場で躍動したスミスJr.についても「得点力は明らかに私たちに大きな助けになる。ボールを運んでくれた」と感謝した。